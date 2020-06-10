Открыто и безопасно: как проходит подготовка к голосованию по поправкам к Конституции

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Для проведения голосования по всей стране будет организовано будет 96 с половиной тысяч участков, две с половиной тысячи из них — в местах временного пребывания.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Сходить и выразить свою позицию по поправкам в Конституцию, 1 июля, планируют 67% россиян. Не намерены голосовать 14%, еще 17% — пока не определились. Это данные последнего исследования ВЦИОМ.

Бюллетени в 52 регионах уже изготовлены или доставлены из Москвы. Сегодня же открыли первые демонстрационные участки.

Роман Ишмухаметов увидел, как намерены обеспечить и открытость, и безопасность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦИК разрешил Москве электронное голосование по Конституции.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не будут друг с другом контактировать, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него будут разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования будет изменять температуру, выдавать защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводить дезинфекцию рук. Все члены ИК пройдут тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституцию РФ важно внедрить как можно скорее, при том что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

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