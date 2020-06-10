BMW снесла остановку в Петербурге — есть пострадавшие

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Марина Неруцких
Срочная новость 912

Инцидент произошел на проспекте Славы.

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Фото, видео: ВКонтакте @kupchinoask

BMW снесла остановочный павильон в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на проспекте Славы. По словам очевидцев, пострадали два человека. На кадрах записи, выложенной в группе ДТП и ЧП в соцсети «ВКонтакте», видно, что пешеходы лежат на асфальте рядом с разгромленной остановкой, им оказывают помощь.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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