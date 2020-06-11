🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июня, убывающая Луна в Водолее сулит долгожданное общение с друзьями. Девам следует быть помягче, а Львам, напротив, дать волю своим эмоциям.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июня, убывающая Луна в Водолее сулит долгожданное общение с друзьями. Девам следует быть помягче, а Львам, напротив, дать волю своим эмоциям.
♈ Овен
Вас не совсем устраивает то, что вы имеете. Это факт, но молчать об этом нельзя. Пришло время переговоров, Овны. Сформулируйте четко ваши пожелания к коллегам или друзьям, с которыми назрели проблемы. В сфере любви будьте осторожны, кто-то вам строит козни.
♉ Телец
В последнее время вы истосковались по общению. И теперь радостно назначаете встречи друзьям и ищете новых знакомств. Будьте бдительны, не все ваши слова могут быть истолкованы верно. Лучше соберите проверенных соратников, с которыми не страшно подискутировать на разные темы.
Космический совет: следите за языком и доверяйте только проверенным друзьям.
♊ Близнецы
Как ни странно, но вам полезно побыть в одиночестве. Прогуляйтесь по городу под ненавязчивую музыку, поищите отдохновения в созерцании природы. Если очень захочется поговорить — доверьте ваши переживания психоаналитику.
Космический совет: побудьте наедине с собой.
♋ Рак
Вас ожидает встреча, которой вы не придадите сначала значения. Однако в ней видится большой потенциал. Будьте внимательнее к своему окружению, в нем могут быть полезные вам люди, которых вы недооцениваете.
Космический совет: ждите судьбоносной встречи.
♌ Лев
Вас будет тянуть на откровенные разговоры. Сейчас можно себе позволить эту роскошь, ведь вы так долго молчали и держали все в себе. Не бойтесь, Вселенная пошлет вам надежных собеседников. Вместе вы сможете отвести душу и расслабиться.
Космический совет: время выговориться.
♍ Дева
У вас острый язык, но он способен не только на колкости, но и на миролюбивые беседы. Вспомните об этом, Девы. Время заводить новую дружбу, а может и нечто большее. Просто не судите собеседника строго и не спешите клеить ярлыки. День сулит вам романтическое приключение.
Космический совет: день сулит вам романтическое приключение.
♎ Весы
У вас завышенные требования к самому себе. Отпустите ситуацию и расслабьтесь. Поверьте, ваши ближние любят вас таким, какой вы есть. Позвольте себе принять их любовь и просто побыть в кругу дорогих вам людей.
Космический совет: позвольте близким проявить заботу.
♏ Скорпион
Дела на личном фронте, похоже, налаживаются. Вы светитесь счастьем и любовью. Продолжайте открываться вашему избраннику и будьте с ним честны. Ведь именно это — залог гармонии в отношениях.
Космический совет: выразите, что у вас на сердце.
♐ Стрелец
Вы мечтаете об идеальных отношениях. Но, увы, их не существует. Примиритесь с недостатками вашей половинки и со своими собственными. Вам будет легче развивать ваши чувства, если вы откажетесь от иллюзий.
Космический совет: откажитесь от иллюзий.
♑ Козерог
Иногда следует взглянуть на ситуацию глазами чужака. Для вас самое время отстраниться и оценить происходящее как бы со стороны. Поверьте, все не так плохо, как вы привыкли думать. Избавиться от дурных мыслей поможет пешая прогулка и чашка любимого кофе.
♒ Водолей
Вы долго готовились к важному шагу, и вот время пришло. Будет ли это переезд или переход на новую работу, не сомневайтесь в успехе. Поверьте, вы его заслужили, и Вселенная вам поможет.
Космический совет: время для решительного шага.
♊ Рыбы
На вас в последние дни слишком много навалилось забот. Вы — стойкий оловянный солдатик, но поберегите себя. Обратитесь за поддержкой и помощью к близким. Будьте уверены, вам не откажут!
Космический совет: обратитесь за поддержкой к близким.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня.
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