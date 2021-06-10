На обладательниц каких имен сильнее всего повлияет кольцевое солнечное затмение

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Анна Васильева
Эксклюзив 2 113

По словам астролога Михаила Филоненко, уникальное астрономическое явление войдет в соединение звезд Беллатрикс и звезда Эрнебе.

Фото, видео: Depositphotos / I_g0rZh

Жители разных уголков планеты могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение 10 июня. Но помимо того, что это явление завораживает и удивляет, оно еще и заметно влияет на самочувствие и поведение людей. Особенно сильно, по мнению специалистов, солнечное затмение способно отразиться на жизни прекрасной половины человечества. Астролог Михаил Филоненко в беседе с 5-tv.ru назвал пять имен, обладательницы которых почувствуют на себе влияние сложившейся астрономической ситуации.

«Кольцевое затмение войдет в соединение с неподвижностью двух звезд: это звезда Беллатрикс и звезда Эрнебе. Эти звезды будут действовать на всех людей, но больше всего на прекрасную половину человечества. Будут действовать двояко: в плане воинственности, в плане агрессии. То есть женщины будут брать на себя какие-то главные роли. В личной жизни это могут быть какие-то заблуждения. Какие-то не нахождения взаимных решений в вопросах. Потому что женщина будет давить, а мужчина, естественно, сопротивляться», — пояснил специалист.

По словам Филоненко, под влияние затмения точно попадут Виктории, Виолетты, Ларисы, Снежаны и Гульнары.

При этом, Беллатрикс и Эрнебе доставят этим дамам не только проблемы в личной жизни, но и успехи в карьере. В целом, по мнению астролога, этот период благоволит авантюристам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что опасно делать в период с 10 по 13 июня.

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