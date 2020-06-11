В квартире адвоката покойного миллиардера Босова проходит обыск

Силовики проводят обыск в квартире адвоката миллиардера Дмитрия Босова Эдуарда Гладилина. Как сообщает РЕН ТВ, следственные действия длятся уже около часа. Причина, по которой в дом к защитнику наведались следователи — не известна.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая. Его тело нашла жена в подмосковном Усово, где располагалась его резиденция. Рядом с ним лежал наградной пистолет, принадлежавший покойному. Одной из возможных причин самоубийства миллиардера называли недавнее увольнение им одного из близких партнеров — Александра Исаева. Это вызвало громкий скандал. Разлад в отношениях связывали якобы со злоупотреблениями и хищениями со стороны бывшего партнера Босова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рядом с телом Босова не нашли предсмертной записки. Однако родственники покойного подтверждают, что он был один и покончил с собой.