В квартире адвоката покойного миллиардера Босова проходит обыск
Причина, по которой в дом к защитнику наведались следователи — не известна.
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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru
Силовики проводят обыск в квартире адвоката миллиардера Дмитрия Босова Эдуарда Гладилина. Как сообщает РЕН ТВ, следственные действия длятся уже около часа. Причина, по которой в дом к защитнику наведались следователи — не известна.
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая. Его тело нашла жена в подмосковном Усово, где располагалась его резиденция. Рядом с ним лежал наградной пистолет, принадлежавший покойному. Одной из возможных причин самоубийства миллиардера называли недавнее увольнение им одного из близких партнеров — Александра Исаева. Это вызвало громкий скандал. Разлад в отношениях связывали якобы со злоупотреблениями и хищениями со стороны бывшего партнера Босова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рядом с телом Босова не нашли предсмертной записки. Однако родственники покойного подтверждают, что он был один и покончил с собой.
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