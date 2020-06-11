Деньги или бартер: как изменится экономика после пандемии?
По подсчетам экспертов, в интернете число сделок по схеме «услуга за услугу» увеличилось в пять раз.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Бартер снова в моде. В России во время самоизоляции выросла популярность безденежных расчетов.
В сети число таких сделок, как говорят аналитики, увеличилось в пять раз. Началось с обмена «дефицитным товаром», например масками на что-то. А теперь все больше говорят о схеме «услуга за услугу».
Насколько все это будет востребовано после карантина, прикинул Алексей Полторанин. Подробности в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин одобрил Общенациональный план восстановления экономики.
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