Деньги или бартер: как изменится экономика после пандемии?

Эфирная новость 16

По подсчетам экспертов, в интернете число сделок по схеме «услуга за услугу» увеличилось в пять раз.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Бартер снова в моде. В России во время самоизоляции выросла популярность безденежных расчетов.

В сети число таких сделок, как говорят аналитики, увеличилось в пять раз. Началось с обмена «дефицитным товаром», например масками на что-то. А теперь все больше говорят о схеме «услуга за услугу».

Насколько все это будет востребовано после карантина, прикинул Алексей Полторанин. Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин одобрил Общенациональный план восстановления экономики.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.62
-0.05 77.92
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:53
«Убойная сила» или как Андрей Федорцов спас Анну Семенович от дальнобойщиков?
8:46
Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве
8:39
Деньги или бартер: как изменится экономика после пандемии?
8:32
Как определить судьбу по рукам? — советы хироманта
8:25
Медицинский десант прибыл для борьбы с коронавирусом в Дагестан
8:17
«Круто — иметь такой рост»: «Мисс Россия 2015» похвасталась бесконечными ногами

Сейчас читают

Видео: Бронемашина США «сдохла» при попытке блокировать патруль РФ в Сирии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок