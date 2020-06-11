Деньги или бартер: как изменится экономика после пандемии?

Бартер снова в моде. В России во время самоизоляции выросла популярность безденежных расчетов.

В сети число таких сделок, как говорят аналитики, увеличилось в пять раз. Началось с обмена «дефицитным товаром», например масками на что-то. А теперь все больше говорят о схеме «услуга за услугу».

Насколько все это будет востребовано после карантина, прикинул Алексей Полторанин. Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин одобрил Общенациональный план восстановления экономики.