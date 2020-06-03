Общенациональный план: как будет восстанавливаться экономика России

Президент одобрил Общенациональный план восстановления экономики и поручил с июля приступить к его выполнению. Правительству предстоит в сжатые сроки до конца 2021 года преодолеть спад во всех отраслях промышленности и вывести ее на устойчивый рост. В результате — доходы граждан должны увеличиться, а безработица — снизиться. План кабмина содержит 500 конкретных мероприятий.

На столе у президента не просто 140 страниц основного текста с важными словами и цифрами, а также — еще три увесистых папки с подробными графиками и расшифровками каждой статьи расходов. Это — будущее российской экономики. Владимир Путин особо подчеркивает: «План восстановления» это целый комплекс мер, которые не просто помогут «прямо сейчас», они должны стать основой для структурных изменений в экономике, ведь в ходе пандемии коронавируса изменения в целых отраслях стали просто неизбежными.

«Нужно добиться отдельных и долгосрочных, мы часто с вами говорим структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамике в достижении ключевых целей нац развития. А это прежде всего благополучие граждан российских семей. Повторю, нам принципиально важно как решить сегодняшние проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочные перспективы», — подчеркнул президент.

При этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни.

Георгий Гривенный оценил масштаб задуманного.