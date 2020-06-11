Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым направлениям
Туристический сезон открывается на полуострове с 1 июля.
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Фото, видео: ТАСС / Шаповалов Иван; 5-tv.ru
Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов на новые направления в Крым. По данным Минтранса, поезда будут курсировать между Симферополем, Кисловодском и Екатеринбургом, а также Петербургом и Евпаторией.
Дополнительные направления, уверены специалисты, будут востребованы. С 1 июля на полуострове открывается туристический сезон. По новым маршрутам будет курсировать знаменитая «Таврия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 15 июня на территории полуострова полностью снимается режим самоизоляции и отменяется обязательная обсервация для приезжающих в Крым из других регионов России.
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