Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым направлениям

Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов на новые направления в Крым. По данным Минтранса, поезда будут курсировать между Симферополем, Кисловодском и Екатеринбургом, а также Петербургом и Евпаторией.

Дополнительные направления, уверены специалисты, будут востребованы. С 1 июля на полуострове открывается туристический сезон. По новым маршрутам будет курсировать знаменитая «Таврия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 15 июня на территории полуострова полностью снимается режим самоизоляции и отменяется обязательная обсервация для приезжающих в Крым из других регионов России.