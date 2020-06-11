«Любовь во ржи»: Толкалина слилась с природой
Актриса показала снимок из серии «Жизнь растений».
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba, @susceviciute_greta
Любовь Толкалина поделилась с подписчиками в Instagram нежным кадром, сделанным на лоне природы. Актриса позировала в поле в простом сарафане до пят. В кадре актриса запечатлена танцующей с белым шарфом, который красиво развевается на ветру.
Цветовая гамма фото выдержана в пастельных тонах: голубое небо с белыми легкими облачками гармонирует с зеленой травой, а на платье знаменитости игра теней от колосящейся ржи.
«Из жизни растений… За камерой Грета Шушчевичюте», — подписала фото Толкалина.
Поклонников привела в восторг простота кадра при всей его сложной композиции. Они засыпали комплиментами и фотографа, и модель.
«Какая рожь у вас высокая»
«Как будто молоко улетает из рук… Ах, Любовь, вы — волшебница!»
«Травинка!»
«Любовь во ржи»
«Шедевр!»
«Какое нежное фото», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем восхитил фанатов первомайский образ Любови Толкалиной.
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