«Любовь во ржи»: Толкалина слилась с природой

Любовь Толкалина поделилась с подписчиками в Instagram нежным кадром, сделанным на лоне природы. Актриса позировала в поле в простом сарафане до пят. В кадре актриса запечатлена танцующей с белым шарфом, который красиво развевается на ветру.

Цветовая гамма фото выдержана в пастельных тонах: голубое небо с белыми легкими облачками гармонирует с зеленой травой, а на платье знаменитости игра теней от колосящейся ржи.

«Из жизни растений… За камерой Грета Шушчевичюте», — подписала фото Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

Поклонников привела в восторг простота кадра при всей его сложной композиции. Они засыпали комплиментами и фотографа, и модель.

«Какая рожь у вас высокая»

«Как будто молоко улетает из рук… Ах, Любовь, вы — волшебница!»

«Травинка!»

«Любовь во ржи»

«Шедевр!»

«Какое нежное фото», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем восхитил фанатов первомайский образ Любови Толкалиной.