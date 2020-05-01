Чем восхитил фанатов первомайский образ Любови Толкалиной?

Актриса выложила архивный снимок из Ватикана в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba, @natalia.galkina.novi

Российская актриса Любовь Толкалина в своем профиле в Instagram выложила новый пост, где поздравила подписчиков с Первым мая. Она опубликовала архивное фото, сделанное в Ватикане, желая подарить своим фанатам немного тепла в «этот торжественно серый день».

На снимке Любовь предстала в очень женственном образе: она сидит в шикарном платье с развивающимся подолом возле исторического здания с небольшим водоемом. Ее поза несет в себе максимум элегантности и нежности.

«Мир, Труд, Май да пребудет с нами!!! Но где-то потерялось тепло! А вот и нет, оно есть всегда — оно внутри! Раскрашу-ка я этот торжественно серый день воспоминаниями из Ватикана…и пойду под дождь потанцую (Пунктуация и орфография сохранены. — Прим. ред.)», — подписала актриса.

Любовь Толкалина также высказала благодарность фотографу, который стал автором этого снимка.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики восхитились фотографией и отметили, что Толкалина очень женственна и красива на этом кадре.

«Вы невероятная красотка!»

«Очень трогательно, нежно, очаровательно!»

«Моя великолепная женщина!!! Любовь, ты женственность через каждое движение», — написали фанаты актрисы.

Любовь Толкалина популярная российская актриса, известная своими ролями в фильмах «Антикиллер» и «Побег». Бывшая гражданская жена Егора Михалкого-Кончаловского, от которого у нее есть дочь — Мария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Толкалина раскрыла аномалию своего тела.

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