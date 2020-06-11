Европу захватили протесты против полицейского беспредела — видео
Показательный сброс памятника работорговцу Эдварду Колсону в Бристоле уже прямо-таки прогремел на весь мир.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Spicker via www.imago-; 5-tv.ru
В Европе, где сейчас также бушуют антирасистские протесты, полицейские стали бояться даже подходить к демонстрантам.
Чтобы не спровоцировать беспорядки, которые накрыли Америку. Правоохранителям уже запрещают применять силовые приемы при задержании.
Старый свет погружается в анархию — и все это с молчаливого согласия самих властей, которые боятся быть погребенными под волной ненависти.
Когда борьба с расизмом перешла грань разумного и превратилась в бессмысленный бунт, пытался понять Виталий Чащухин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыто убийство премьер-министра Швеции Улофа Пальме.
Читайте также
88%
-0.05 77.92
0.57
Нашли ошибку?