В Европе, где сейчас также бушуют антирасистские протесты, полицейские стали бояться даже подходить к демонстрантам.

Чтобы не спровоцировать беспорядки, которые накрыли Америку. Правоохранителям уже запрещают применять силовые приемы при задержании.

Старый свет погружается в анархию — и все это с молчаливого согласия самих властей, которые боятся быть погребенными под волной ненависти.

Когда борьба с расизмом перешла грань разумного и превратилась в бессмысленный бунт, пытался понять Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыто убийство премьер-министра Швеции Улофа Пальме.