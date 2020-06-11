Двойной день рождения: как Елизавета II отпразднует свое 94-летие

Без традиционных массовых гуляний и парада отпразднует свой день рождения Елизавета II. Королеве Великобритании — 94.

Эту дату она отметит в Виндзорском замке в пригороде Лондона лишь краткой церемонией и салютом. Хотя на фоне ситуации с коронавирусом Елизавета хотела отказаться и от такого шика. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Там напомнили, что королева отмечает два дня рождения в году. Сначала 21 апреля — тогда она появилась на свет. И затем — во вторую субботу июня. Эту дату более двухсот лет назад установили как официальный день рождения британских монархов.

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