Двойной день рождения: как Елизавета II отпразднует свое 94-летие
Почему королева Великобритании празднует день своего рождения два дня?
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool; 5-tv.ru
Без традиционных массовых гуляний и парада отпразднует свой день рождения Елизавета II. Королеве Великобритании — 94.
Эту дату она отметит в Виндзорском замке в пригороде Лондона лишь краткой церемонией и салютом. Хотя на фоне ситуации с коронавирусом Елизавета хотела отказаться и от такого шика. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
Там напомнили, что королева отмечает два дня рождения в году. Сначала 21 апреля — тогда она появилась на свет. И затем — во вторую субботу июня. Эту дату более двухсот лет назад установили как официальный день рождения британских монархов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тетя принца Гарри надеется, что он «будет счастлив» в Америке.
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