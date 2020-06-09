Тетя принца Гарри надеется, что он «будет счастлив» в Америке

После того, как наследник британского престола принц Гарри со своей супругой Меган Маркл сложили с себя все королевские полномочия, правящая династия скупо комментировала это событие. Однако недавно журналисты смогли разговорить графиню Софи, которая приходится тетей принцу Гарри. О беседе пишет Spletnik.ru со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

55-летняя Софи вспоминала, как сама оказалась в той же ситуации, что и Меган, когда вышла замуж за принца Эдварда, младшего сына королевы. Ей тоже было сложно заставить королевскую семью привыкнуть к себе.

Поэтому, после того, как Меган стала герцогиней Сассекской, Софи всячески старалась опекать ее и давать советы. По ее словам, они оставались близки даже после переезда Меган и Гарри из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-коттедж.

Однако на вопросы об их отъезде в США, графиня Софи сказала лишь, что надеется — они будут счастливы. Также она заверила журналистов, что они с принцем Эдвардом не заметили каких-либо изменений в своем расписании после отъезда герцогской четы.

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