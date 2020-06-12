Прирост инфицированных COVID- 19 замедлился в Петербурге

Эфирная новость 53

По оперативным данным, за последние сутки вылечились от коронавируса почти 8,5 тысяч россиян.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; 5-tv.ru

В России от коронавируса вылечились еще почти 8,5 тысяч человек — таковы оперативные данные за последние сутки. За все время с начала пандемии болезнь победили более 260 тысяч россиян.

Новых выявленных случаев за сутки — 8779. При этом, Петербург впервые за последний месяц не попал в тройку лидеров по приросту числа заразившихся. Северная столица, где 303 случая, уступила Свердловской области. Там за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 312 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург приступает к поэтапному снятию ограничений.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.12
0.50 78.52
0.60
ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

1:10
Исаакий-змеевик: как избежать беды в Змеиный праздник — 12 июня
0:57
Назван регион с самой спокойной эпидемиологической ситуацией
0:42
Саша Савельева с декольте почти до талии напомнила фанатам героиню ретро-фильма
0:27
Прирост инфицированных COVID- 19 замедлился в Петербурге
0:12
Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию «Мы вместе»
23:55
Летние веранды подмосковных кафе и ресторанов откроются 12 июня

Сейчас читают

«Гарна дивчина!» — Настя Каменских похвалилась эффектными формами после зимнего сезона
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок