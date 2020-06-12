Прирост инфицированных COVID- 19 замедлился в Петербурге

В России от коронавируса вылечились еще почти 8,5 тысяч человек — таковы оперативные данные за последние сутки. За все время с начала пандемии болезнь победили более 260 тысяч россиян.

Новых выявленных случаев за сутки — 8779. При этом, Петербург впервые за последний месяц не попал в тройку лидеров по приросту числа заразившихся. Северная столица, где 303 случая, уступила Свердловской области. Там за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 312 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург приступает к поэтапному снятию ограничений.