Прирост инфицированных COVID- 19 замедлился в Петербурге
По оперативным данным, за последние сутки вылечились от коронавируса почти 8,5 тысяч россиян.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; 5-tv.ru
В России от коронавируса вылечились еще почти 8,5 тысяч человек — таковы оперативные данные за последние сутки. За все время с начала пандемии болезнь победили более 260 тысяч россиян.
Новых выявленных случаев за сутки — 8779. При этом, Петербург впервые за последний месяц не попал в тройку лидеров по приросту числа заразившихся. Северная столица, где 303 случая, уступила Свердловской области. Там за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 312 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург приступает к поэтапному снятию ограничений.
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