Петербург приступает к поэтапному снятию ограничений

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Марина Неруцких
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Разрешение на возобновление работы некоторые компании получат уже с 15 июня.

Петербург приступает к поэтапному снятию ограничений

Фото: Известия / Сергей Коньков

В Петербурге с 15 июня могут заработать парикмахерские и бани. Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа.

Как сообщается на сайте городской администрации, Петербург будет снимать ограничения в три этапа.

В первую очередь, с 15 июня, в городе должны начать свою работу парикмахерские, фотоателье, бани и мебельные магазины. Также будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе, откроются профессиональные спортивные клубы.

На втором этапе стартует навигация по рекам и каналам Северной Венеции. Возможно заработают летние кафе и веранды. Разрешат посещать некоторые парки, музеи, выставочные залы и зоопарки.

Третий этап придется на июль. Тогда уже заработают фитнес-клубы, бассейны, можно будет наконец посещать салоны красоты, правда только по предварительной записи.

По словам Александра Беглова, в администрацию города поступило порядка 300 тысяч предложений от жителей Северной столицы, высказавших свое мнение, какие ограничения необходимо снять в первую очередь. Все пожелания будут рассмотрены, пообещал губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург стал одним из регионов, где жителей проверят на популяционный иммунитет к COVID-19.

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