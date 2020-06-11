Петербург приступает к поэтапному снятию ограничений
Разрешение на возобновление работы некоторые компании получат уже с 15 июня.
Фото: Известия / Сергей Коньков
В Петербурге с 15 июня могут заработать парикмахерские и бани. Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа.
Как сообщается на сайте городской администрации, Петербург будет снимать ограничения в три этапа.
В первую очередь, с 15 июня, в городе должны начать свою работу парикмахерские, фотоателье, бани и мебельные магазины. Также будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе, откроются профессиональные спортивные клубы.
На втором этапе стартует навигация по рекам и каналам Северной Венеции. Возможно заработают летние кафе и веранды. Разрешат посещать некоторые парки, музеи, выставочные залы и зоопарки.
Третий этап придется на июль. Тогда уже заработают фитнес-клубы, бассейны, можно будет наконец посещать салоны красоты, правда только по предварительной записи.
По словам Александра Беглова, в администрацию города поступило порядка 300 тысяч предложений от жителей Северной столицы, высказавших свое мнение, какие ограничения необходимо снять в первую очередь. Все пожелания будут рассмотрены, пообещал губернатор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург стал одним из регионов, где жителей проверят на популяционный иммунитет к COVID-19.
Читайте также
77%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?