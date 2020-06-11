Репетиция парада Победы в Петербурге прошла под командованием ветерана ВОВ

На репетицию парада, который пройдет в Петербурге, выехали танки и ракетные установки — всего более сотни боевых машин. Командовать шествием доверили ветерану, Герою Великой Отечественной войны Михаилу Гавриловичу Бибику. Он и сам примет участие в параде на Дворцовой площади — проедет во главе колонны на бронированном автомобиле «Тигр».

Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров увидел, как все будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 4,5 тысячи военных приняли участие в репетиции Парада Победы под Петербургом.