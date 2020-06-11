Более 4,5 тысяч военных приняли участие в репетиции Парада Победы под Петербургом

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Тренировку провели на военном аэродроме.

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Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова; 5-tv.ru

В Петербурге прошла первая сводная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Тренировку провели на военном аэродроме. Всего было задействовано более четыре с половиной тысячи военнослужащих Западного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

Парадные расчеты отработали слаженность подразделений при прохождении торжественным маршем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЗВО приступили к репетициям Парада Победы.

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