Более 4,5 тысяч военных приняли участие в репетиции Парада Победы под Петербургом
Тренировку провели на военном аэродроме.
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Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова; 5-tv.ru
В Петербурге прошла первая сводная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Тренировку провели на военном аэродроме. Всего было задействовано более четыре с половиной тысячи военнослужащих Западного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.
Парадные расчеты отработали слаженность подразделений при прохождении торжественным маршем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЗВО приступили к репетициям Парада Победы.
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