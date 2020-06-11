Где узнать информацию о предлагаемых к одобрению поправках в Конституцию РФ
По заявлению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, предстоящее голосование будет максимально доступным.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Голосование по поправкам в Конституцию будет максимально доступным. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, для тех граждан, которые продолжают оставаться дома, действует опция — голосование вне помещения, то есть по месту жительства. Тем, кто лично придет на избирательные участки, также предложат удобный вариант.
«Созваниваться. Люди сами звонят, можем предложить им какой-то вариант. Уже тем домам, которые приписаны к тому или иному участку, мы будем предлагать им удобные рекомендации, когда им лучше прийти. Чтобы рассредоточить, чтобы они минимизировали контакты», — сказала глава ЦИК РФ.
Всю информацию можно узнать в интернете — на специально созданном сайте Конституция.2020, а также на официальном портале ЦИКа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит подготовка к голосованию по поправкам к Конституции.
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