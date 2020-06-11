«Вот как теперь заснуть?!» — Дима Билан примерил образ «сладкого котика»
Музыкант опубликовал бэкграунд со съемок необычного ролика.
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Фото, видео: Instagram @bilanofficial
Послабление режима ограничений, введенного ранее в России на фоне пандемии COVID-19, радует не только обычных граждан, но и звезд шоу-бизнеса. Отменившие десятки концертов и фактически став безработными, они, наконец, возвращаются к привычному ритму жизни.
Вот и любимец публики, певец Дима Билан уже приступил к съемкам. Прекрасной новостью с поклонниками музыкант поделился в Instagram. Он выложил фото и видео, где намекнул, что собирается осваивать новую соцсеть TikTok, для которого и записывает в данный момент забавные видео.
«Как вы, наверное, поняли, снимаем про животных! Первые кадры с котами…» — написал Билан под снимком, где позирует в образе «пушистика» с нарисованными угольно-черными усами.
Поклонники Димы не удержались и отметили, что необычный «мейкап» ему очень идет. А добрая половина подписчиц артиста призналась, что этот образ их также «очень заводит».
«Это кто тут у нас такой красивый? Ммм?»
«Такой сладкий котик! Мяу….»
«Боже, какая прелесть… Поскорее бы увидеть новый ролик!!!»
«Ну, все… Вот как теперь заснуть… Разве можно быть таким красивым?!» — откликались фолловеры звезды в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал забавное фото Димы Билана в «винтажном» стиле.
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