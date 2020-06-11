Пятый канал покажет супершоу «Легенды Ретро FM» ко Дню России

Пятый канал приглашает зрителей отметить День России под золотые хиты любимых отечественных артистов. Ровно в полночь с 12 на 13 июня состоится показ большой телеверсии супершоу «Легенды Ретро FM» в Санкт-Петербурге.

Этот единственный в мире грандиозный фестиваль, объединяющий звезд 70-х, 80-х и 90-х, уже много лет с аншлагом проходит по всей стране — и, в том числе, в Северной столице. Для петербургской публики это уже давно не просто концерт, а яркое событие, наполненное позитивными эмоциями. Люди разных возрастов, многие — целыми семьями приходят на арену, где можно потанцевать и петь вместе с кумирами.

5-tv.ru

С каждым годом «Ретро FM» становится масштабнее и набирает все большую популярность. В прошлый раз билеты в Ледовый Дворец в городе на Неве закончились за несколько дней до фестиваля, а десятитысячный стадион с трудом вместил всех желающих совершить музыкальное путешествие во времени. Теперь самые яркие номера «Легенд-2019» вместе с наиболее зрелищными выступлениями прошлых лет смогут увидеть и зрители Пятого канала.

Так, легендарные хиты исполнят Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Татьяна Буланова, Олег Газманов, Юрий Шатунов, Лада Дэнс, Игорь Николаев, Игорь Корнелюк, Ирина Салтыкова, Вадим Казаченко, Виктор Салтыков и многие другие мэтры отечественной эстрады.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как под Новый год прошел юбилейный — 15-й фестиваль «Легенды Ретро FM» в Петербурге.