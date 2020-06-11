«Не молодит»: восточный образ Кати Лель не впечатлил поклонников
Артистка перевоплотилась в восточную даму и собрала негативные отклики.
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Фото, видео: Instagram @katyalelofficial
Появление Кати Лель в новом образе не вызвало восторга у ее поклонников, пишет портал Дни.ру. Певица получила явно не ту реакцию, на которую рассчитывала. Она снялась на видео с накладными кудрями и в чалме.
«Ну и как я вам такая? Прикольно, да? Очень прикольно, необычно», — похвалила себя звезда в Instagram
Пользователи соцсети не разделили радости Кати Лель от подобного перевоплощения. В комментариях ей написали, что этот восточный стиль заметно прибавляет ей лет и простит. По мнению большинства, привычная короткая стрижка идет ей больше.
«Ужас, Катя. Плюс 50»;
«Это не ваше»
«Катя, прости, но короткая стрижка больше идет»
«С кучеряшками, может, и хорошо, но остальное не молодит, а наоборот. Извините, Катюш, но я по чесноку», — ответили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Лель показала мускулистого мужа на отдыхе.
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