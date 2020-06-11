«Одноклассники» выяснили, какие события в мире спорта интересуют россиян

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Нюра Незванова
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Также команда соцсети и агентство ResearchMe составили собирательный портрет болельщика.

«Одноклассники» выяснили, какие события в мире спорта интересуют россиян

Фото: Ok.ru

В преддверии возобновления спортивного сезона «Одноклассники» провели опрос среди пользователей. Кроме того, команда соцсети, совместно с исследовательским агентством ResearchMe, составила собирательный портрет российского болельщика. Для этого были проанализированы профили всех зрителей спортивных трансляций в «Одноклассниках» с 2017 года.

Чаще всего среди российских болельщиков встречаются мужчины возраста 36-45 лет, с высшим образованием, работающие и имеющие средний доход, женатые, но пока без детей. Среднестатистический зритель спортивных мероприятий активно следит за повесткой дня, является экстравертом по натуре, любит смотреть новости и юмористические ролики, интересуется играми, автомобилями и саморазвитием.

Десятка самых популярных имен болельщиков выглядит следующим образом: Александр, Сергей, Владимир, Андрей, Николай, Евгений, Виктор, Дмитрий, Юрий и Игорь. Больше всего любителей спортивных трансляций живет в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Кемерове, Челябинске и Воронеже.

В опросе, проведенном «Одноклассниками» и агентством ResearchMe приняли участие 3 413 пользователей.

OK.ru

Согласно полученным данным, во время самоизоляции 49% пользователей следили за спортивными новостями, 38% — смотрели повторы спортивных передач с лучшими моментами игр или соревнований, 31% — пересматривали архивные трансляции, еще 22% просматривали страницы звезд спорта в соцсетях, и каждый пятый опрошенный смотрел интервью со спортсменами.

Среди мужчин популярностью пользуется футбол, а женщины отдают предпочтение фигурному катанию. Кроме того, болельщики ждут возобновления спортивных мероприятий. Больше всего пользователи соскучились по вышеупомянутым футболу (47%) и фигурному катанию (27%), а также по хоккею (24%), биатлону (18%) и художественной гимнастике (15%). Самыми долгожданными событиями в мире спорта стали, в том числе, UFC, NBA, NHL и «Формула-1».

Первое место в списке заняла Российская премьер-лига. Пользователи ждут возобновления выступлений таких спортсменов, как Криштиану Роналду, Александр Овечкин, Хабиб Нурмагомедов и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новых правилах поведения на поле для российских футболистов

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