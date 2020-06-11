Безработным россиянам увеличили пособия
Меры господдержки также коснутся семей с несовершеннолетними детьми и индивидуальных предпринимателей.
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Фото, видео: ТАСС / Рогулин Дмитрий, Рюмин Александр; www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Правительство РФ утвердило очередной пакет мер по поддержке населения в условиях борьбы с распространением коронавируса, пишет «Утро.ру». Так, минимальное пособие по безработице увеличено до 4 500 рублей. Кроме того, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице тем, у кого период выплаты закончился после 1 марта.
Расширено число семей с несовершеннолетними детьми, которым полагается вместе с пособием выплата на каждого ребенка в размере 3 000 рублей в месяц за период с июня по август.
Индивидуальные предприниматели, потерявшие работу после 1 марта и признанные безработными официально, получат пособие по максимальной ставке — 12 130 рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.
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