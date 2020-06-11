Безработным россиянам увеличили пособия

|
Сергей Зеленский
11

Меры господдержки также коснутся семей с несовершеннолетними детьми и индивидуальных предпринимателей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Рогулин Дмитрий, Рюмин Александр; www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Правительство РФ утвердило очередной пакет мер по поддержке населения в условиях борьбы с распространением коронавируса, пишет «Утро.ру». Так, минимальное пособие по безработице увеличено до 4 500 рублей. Кроме того, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице тем, у кого период выплаты закончился после 1 марта.

Расширено число семей с несовершеннолетними детьми, которым полагается вместе с пособием выплата на каждого ребенка в размере 3 000 рублей в месяц за период с июня по август.

Индивидуальные предприниматели, потерявшие работу после 1 марта и признанные безработными официально, получат пособие по максимальной ставке — 12 130 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
69.12
0.50 78.52
0.60
ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

22:39
Безработным россиянам увеличили пособия
22:25
«Гарна дивчина!» — Настя Каменских похвалилась эффектными формами после зимнего сезона
22:10
Ефремов после пяти часов допроса остался в статусе свидетеля
21:55
В США афроамериканец умер как Джордж Флойд — видео
21:45
Рухнувший в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации
21:40
«Нашествия — 2020» в Тверской области не будет

Сейчас читают

Что грозит Ефремову, если он действительно нарушил домашний арест и пользовался Telegram
«Ее проклятие опасно для жизни»: звезда «Битвы экстрасенсов» о том, почему нельзя обижать кошек
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок