«Нашествия — 2020» в Тверской области не будет

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Марина Неруцких
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Об этом заявил глава региона Игорь Руденя.

«Нашествия — 2020» в Тверской области не будет

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Тверская область не примет фестиваль «Нашествие» в 2020 году. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Рок-фестиваль «Нашествие» традиционно проходит летом в селе Большое Завидово в Тверской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пятый канал покажет супершоу «Легенды Ретро FM» ко Дню России.

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