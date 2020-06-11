Тверская область не примет фестиваль «Нашествие» в 2020 году. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Рок-фестиваль «Нашествие» традиционно проходит летом в селе Большое Завидово в Тверской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пятый канал покажет супершоу «Легенды Ретро FM» ко Дню России.