«Нашествия — 2020» в Тверской области не будет
Об этом заявил глава региона Игорь Руденя.
Фото: ТАСС / Рюмин Александр
Тверская область не примет фестиваль «Нашествие» в 2020 году. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Рок-фестиваль «Нашествие» традиционно проходит летом в селе Большое Завидово в Тверской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пятый канал покажет супершоу «Легенды Ретро FM» ко Дню России.
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