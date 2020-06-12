Назван регион с самой спокойной эпидемиологической ситуацией

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Сергей Зеленский
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В Минздраве призвали соблюдать правила гигиены и ограничительные требования в целях борьбы с распространением COVID-19.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков, Зураб Джавахадзе

Спокойная эпидемиологическая ситуация с числом инфицированных коронавирусом наблюдается в более чем двух десятках российских регионов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет URA.RU.

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет. Можно назвать несколько регионов (где обстановка наиболее спокойная), например, Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших», — сказал министр.

При этом министр подчеркнул, что «сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо».

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петербург стал одним из регионов, где жителей проверят на популяционный иммунитет к COVID-19.

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