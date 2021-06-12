Змеиный праздник: что можно и что нельзя делать 12 июня

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Виктория Андреева
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Согласно поверьям, в этот день на Земле властвует змей-искуситель. Сегодня, как никогда ранее, важно быть максимально собранным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wilfried Martin, Rolf Nussbaumer, Nick Spurling/FLPA, Chris Robbins, CHROMORANGE / Bilderbox, Mag. Philip Bildstein, Liz Gregg

Издревле 12 июня считался «змеиным праздником». На Руси он получил такое название, поскольку в этот период змеи устраивали свадьбы, подыскивая лучшего партнера: пресмыкающиеся выползали из пещер, где провели всю зиму и, сцепившись хвостами, устраивали «обрядовые танцы». Ходить в этот день в лес считалось опасным, поскольку невзначай можно было стать жертвой змеиного укуса, а противоядие от него не мог найти ни один сильный знахарь.

Согласно канонам русской православной церкви, святой покровитель этого дня — игумен обители Далматской, преподобный Исаакий.

Что категорически запрещено делать 12 июня:

В Змеиный день предки старались не покидать свои дома, чтобы невзначай не наткнуться на ядовитого врага. Лучше — переждать время, уединившись.

Кроме того, считалось дурным знаком сегодня что-нибудь найти или заводить новое знакомство. Чужая вещица, равно как и чужеземец, пророчили несчастье и страдание человеку и его семье.

В день Исаакия-змеевика опасно жечь костры: считалось, что огонь привлекает злых духов, пишет «Утро.ру».

Нельзя сегодня также отказывать в помощи нуждающимся. По преданию, любой отказ станет причиной ужасных и плачевных последствий.

12 июня категорически запрещено ссориться и выяснять отношения даже с самыми близкими людьми. Любое неосторожное слово сегодня будет равно проклятию, а примириться после скандала и вовсе будет невозможно.

Народные приметы в День Исаакия-змеевика:

  • Сны с 11 на 12 июня считаются вещими, поэтому важно не игнорировать их, а правильно расшифровать;
  • Если в этот день зацвел шиповник — предстоящая зима будет суровой и бесснежной;
  • Слышен крик сов в ночи — нужно готовиться в длительному и резкому похолоданию;
  • Наткнуться на паутину в доме — следует опасаться ненастья.

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