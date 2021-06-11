Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 июня для всех знаков зодиака

Рунический провидец Игорь Вечерский не раз предсказывал природные катаклизмы, события мирового масштаба и знаковые повороты в жизни знаменитостей. Специально для 5-tv.ru эксперт рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака на грядущей неделе.

Овен

Руны иса, хагалаз и перевернутый альгиз советуют на этой неделе не начинать новых дел и сконцентрироваться на текущих процессах. Вам стоит продолжать движение в том же русле, что и сейчас. Не лишним будет обратить внимание на вопрос сохранения своего потенциала и планирование будущего. Прогнозируйте события, чтобы не тратить энергию попусту.

Телец

Руны перто, ансуз и ингуз говорят о том, что на этой неделе вы сможете эффективно использовать свою силу убеждения, умение склонять людей к совершению тех или иных дел, вдохновлять их на большие поступки. Эта неделя предполагает достаточно хороший потенциал для вашего дара. Вероятно, вы сможете вызывать у окружающих нужные вам эмоции и, таким образом, достигать поставленных целей.

Близнецы

Руна турисаз, перевернутые отал и беркана предсказывают, что на этой неделе вы получите хорошие возможности для долгожданного преодоления создавшихся сложностей и реализации ранее провалившихся планов. В то же время эти возможности будут связаны с определенного рода риском, поэтому использовать их следует с осторожностью. Однако в ваших руках сейчас достаточно большие возможности, которые важно правильно применить.

Рак

Руны беркана, дагаз и наутиз советуют вам на этой неделе посвятить время личному развитию и росту. Постарайтесь определить моменты, где вам не хватает в данное время определенных средств, качеств, возможностей, знаний. Вы готовы пойти вперед и достичь успеха, но сейчас вам следует сконцентрировать внимание на себе.

Лев

Руны уруз, перевернутый отал и перевернутый манназ говорят о том, что в вашей жизни многое течет достаточно хаотично, и вы не используете всех своих возможностей, а их, поверьте, в избытке. Вам нужно понять причину этого беспорядка, в первую очередь, обратившись к анализу собственных поступков, действий и их мотивов.

Дева

Руны вуньо, иса и перевернутый отал предупреждают о риске возникновения сложных ситуаций, возможно, непонимания или претензий со стороны близких и родных. В то же время вы можете, преодолев разногласия, достичь нового уровня понимания, открыть в себе возможности для налаживания коммуникации. Потому что эта потребность давно назрела.

Весы

Руны феху, хагалаз и перевернутый манназ напоминают, что в ближайшие семь дней ваши дела, связанные со сферой финансового благополучия, могут ознаменоваться новыми возможностями и вызовами. Вам следует очень уверенно и четко выбирать партнеров, с которыми планируете работать в будущем, потому как это будет ключевым фактором.

Скорпион

Руны манназ, перевернутый уруз и перевернутый турисаз дают на этой неделе отличные перспективы для преодоления самых разных проблем, связанных со сферой общения, установления контакта с другими людьми. В ближайшее время вы сможете наладить, улучшить отношения, а также компенсировать каким-то образом существующие разногласия.

Стрелец

Руны отал, дагаз и перевернутый турисаз рекомендуют на этой неделе обратить внимание на сферы фундаментального характера — те, что в вашей жизни занимают самое главное место. В эти дни Вселенная дарит вам хорошие возможности для того, чтобы реализоваться, понять свои дальнейшие действия и преуспеть в будущем.

Козерог

Руны альгиз, перевернутый отал и перевернутый тейваз предостерегают: неделя может быть для вас не подходящей с точки зрения достижения неких больших результатов, амбициозных целей и глобальных задач. Поэтому лучше их отложить на будущее, а в этот период времени озадачить себя поисками безопасных путей, которые не предвещают серьезных рисков.

Водолей

Перевернутый уруз, а также руны йера и иса советуют вам получить достойное вознаграждение за труд и усилия, которые вы приложили, и продолжать в том же духе. Однако сконцентрировать свое внимание сейчас стоит на управлении собственной жизнью, на планировании и действиях четко в согласии со своими планами. Не забывайте и о прогнозах на будущее. Планирование — вот секрет вашей удачи.

Рыбы

Руны эйваз, ансуз и перевернутый лагуз предупреждают о грядущих переменах. У вас могут произойти новые встречи, интересные разговоры, которые могут вывести на самые разные, порой непредсказуемые пути, о которых вы даже не догадывались. И эти веяния должны быть вами тщательно проанализированы, потому как не все, что будет вам сказано, окажется правдой.

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