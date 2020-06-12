В Шенгенской зоне открывают границы между странами
Внешние границы Евросоюза планируется открывать поэтапно с 1 июля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kappeler; 5-tv.ru
В Европе, несмотря на пандемию, все-таки решились открыть границы с 15 июня, правда внутренние, и только в зоне Шенгена. С такой рекомендацией выступили в Еврокомиссии.
Снять ограничения для третьих стран планируют не раньше 1 июля и то — в случае благоприятной эпидемиологической ситуации. Список обещают сформировать в ближайшее время. Уже известно, что с большой долей вероятности туда войдут Албания, Сербия и Черногория.
Открывает границы и Финляндия, правда россиянине Суоми посетить пока не смогут. Ограничение будут действовать как минимум до 14 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где смогут отдохнуть россияне.
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