В Шенгенской зоне открывают границы между странами

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Внешние границы Евросоюза планируется открывать поэтапно с 1 июля.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kappeler; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Европе, несмотря на пандемию, все-таки решились открыть границы с 15 июня, правда внутренние, и только в зоне Шенгена. С такой рекомендацией выступили в Еврокомиссии.

Снять ограничения для третьих стран планируют не раньше 1 июля и то — в случае благоприятной эпидемиологической ситуации. Список обещают сформировать в ближайшее время. Уже известно, что с большой долей вероятности туда войдут Албания, Сербия и Черногория.

Открывает границы и Финляндия, правда россиянине Суоми посетить пока не смогут. Ограничение будут действовать как минимум до 14 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и где смогут отдохнуть россияне.

Тема:
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