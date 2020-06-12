«Шикарная грудь!» — Кети Топурия похвасталась «крутым летним сарафанчиком»
Селфи певицы в цветастом наряде, подчеркивающем фигуру, вызвало восторг у ее поклонников.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия похвасталась в Instagram новым платьем, а заодно продемонстрировала все свои достоинства.
«У нас крутые летние сарафанчики», — подписала певица яркий снимок.
Селфи Топурии в коротком цветастом наряде, подчеркивающим фигуру, вызвало восторг у поклонников, которые в комментариях не скупятся на комплименты.
«Какая хозяйка, такие и сарафанчики»
«Красавица!»
«Шикарная грудь!»
«Просто космос!»
«Принцесса всех принцесс!»
«Как 18-летняя!» — восхищаются подписчики.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывшая возлюбленная рэпера Гуфа «познакомила» публику со своим новым бойфрендом — 36-летним бизнесменом Львом Деньговым. Несколько месяцев назад друзья певицы рассказали, что она готовится к свадьбе.
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