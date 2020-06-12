«Шикарная грудь!» — Кети Топурия похвасталась «крутым летним сарафанчиком»

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Светлана Александрова
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Селфи певицы в цветастом наряде, подчеркивающем фигуру, вызвало восторг у ее поклонников.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия похвасталась в Instagram новым платьем, а заодно продемонстрировала все свои достоинства.

«У нас крутые летние сарафанчики», — подписала певица яркий снимок.

Instagram @keti_one_official

Селфи Топурии в коротком цветастом наряде, подчеркивающим фигуру, вызвало восторг у поклонников, которые в комментариях не скупятся на комплименты.

«Какая хозяйка, такие и сарафанчики»

«Красавица!»

«Шикарная грудь!»

«Просто космос!»

«Принцесса всех принцесс!»

«Как 18-летняя!» — восхищаются подписчики.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывшая возлюбленная рэпера Гуфа «познакомила» публику со своим новым бойфрендом — 36-летним бизнесменом Львом Деньговым. Несколько месяцев назад друзья певицы рассказали, что она готовится к свадьбе.

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