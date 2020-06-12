«Лети, Лиза, спасать планету»: Арзамасова попробовала себя в качестве Супергерл

Российская супергероика пополнилась персонажем сверх-девушки. Ей 25 лет, она одета в белое летнее платье и умеет принимать классическую позу спасителя человечества. На этом ее супер-способности заканчиваются, если не считать таковыми актерское мастерство и отмеченное чувство юмора. Девушку зовут Елизавета Арзамасова.

Звезда ситкома «Папины дочки» насмешила поклонников новым снимком в Instagram. Фотограф запечатлел ее сверху, лежащей на траве. Актриса будто летит, рассекая облака, навстречу вселенской катастрофе. И, конечно же, она в одиночку предотвратит ее.

Instagram @liza_arzamasova

«Почти Бэтмен» — охарактеризовала Арзамасова себя на фото. Пользователи поправили: ее образ ближе к женскому аналогу Супермена. Поклонники Лизы оценили иронию и ответили в комментариях тем же.

«Скорее — Супергерл»;

«Супер-Лиза»;

«Лети, Лиза, лети спасать планету»;

«На встречу к звездам»;

«Лизушка-вообразушка!» — откликнулись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как «роковая красотка» Лиза Арзамасова удивила публику фото «в обнимку» со скалой.