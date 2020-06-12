«Как вернуть бывшего?» — этот вопрос ежедневно задают себе тысячи женщин. Порой кажется, что эта затея не увенчается успехом и вы вновь осознаете боль утраты. Однако, если ваши чувства все еще живы и есть желание вернуть былое, то можно предпринять несколько попыток. При этом главное — учитывать некоторые особенности партнера.

Так, ведущий астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru раскрыла секреты, какими способами можно вернуть бывшего в семью, согласно его знаку зодиака.

Овен

Представитель этого знака зодиака очень вспыльчивый, но и отходчивый. Зачастую его решение разорвать отношения — спонтанное и не имеет под собой веских оснований. Ведь в пылу спора каждый может наговорить чего-нибудь лишнего. Чтобы наладить отношения с Овном, достаточно его чем-нибудь заинтересовать. Например, предложить прогулку на велосипедах или туристическую поезку. В общем, любой неординарный подход к решению конфликта — и отношения налажены.

Телец

Не знаете, чем заманить Тельца обратно? Просто приготовьте что-нибудь вкусненькое. Этот мужчина обожает домашнюю уютную атмосферу, тепло и приятные разговоры. Он, конечно, обидчив, но с радостью примет ваши ухаживания и откликнется на заботу. Если же ссора с представителем этого знака была серьезной — приготовьте еще и подарок. Не обязательно большой, но главное — тот, что ему действительно придется по нраву.

Близнецы

Представитель этого знака зодиака легок на подъем и требует того же от окружающих. Хотите наладить отношения с Близнецом? Вперед, в далекое путешествие. Кстати, можете по пути заглянуть и на светское мероприятие. Если вы познакомите Близнеца с важными и авторитетными людьми — он будет вам бесконечно благодарен и, конечно, простит мелкие обиды.

Рак

Рак один из тех людей, кто с детства очень обидчив. Единственный способ заставить его обратить на вас внимание вновь — попросить прощение. И не раз, и не два, а желательно несколько десятков раз. Такому человеку крайне важно чувствовать собственную значимость, поэтому лучше потратить час на примирение, чем потом расхлебывать последствия. Помните: Рак — злопамятный человек, поэтому его лучше вовсе не злить.

Лев

Знаете простую истину, что мужчины любят глазами? Лев именно из этой категории. Если вдруг вы не сошлись во мнениях и в пылу ссоры решили расстаться, но потом передумали — просто пригласите его на романтический ужин, где предстанете в образе кинозвезды. Красота женщины сводит представителя этого знака с ума. Ну, и, конечно, не забудьте о комплиментах.

Дева

Рожденный под этим знаком мужчина считает, что в отношениях с женщиной все должно быть просто идеально. Малейший прокол и можете попрощаться с любимым навечно. Если же желание вернуть идеалиста столь велико, что вы не можете спать, есть и даже дышать — пообещайте себе и ему, что обязательно исправите положение. Будьте настоящей леди: забудьте о бранных словах и несите себя по жизни с достоинством. Перед такой особой Дева точно не устоит.

Весы

Если мужчина-Весы принял решение о разводе, то будьте уверены: об этом он еще хорошенько подумает и в итоге сам решит вернуться. Впрочем, если временное раздельное проживание вас не устраивает, можете попробовать произвести на него впечатление, представ в необычном образе. Не забывайте также про приятные слова.

Скорпион

Скорпион не представляет свою жизнь без ярких эмоций и спутницы в образе женщины вамп. Хотите восстановить отношения с представителем этого знака? Позвольте фантазии разгуляться: ролевые игры, страстные поцелуи и прочее заставит его посмотреть на вас с другой стороны. Главное — после не теряйте планку.

Стрелец

Стрелец от рождения личность самодостаточная и не терпит, когда рядом — маленькая и беззащитная девочка. Вне зависимости от того, сколько вам лет, вы обязаны зарабатывать на достойную жизнь и оплачивать собственные развлечения. Только гордые особы могут покорить сердце столь избалованного кавалера. К слову, произвести впечатление на него можно и неожиданным сюрпризом: предложите отправиться в далекое путешествие на пару месяцев. Поверьте, они будут действительно незабываемыми.

Козерог

Консервативный Козерог не терпит, когда что-то идет не по продуманному сценарию. Хотите подчинить себе этого мужчину? Будьте сдержаны, покорны и постоянно доказывайте искренность чувств. Удивительно, но представитель этого знака, несмотря на довольно жесткую жизненную позицию, боится быть до конца откровенным с партнером. Поэтому постарайтесь окружить его теплом и уютом — он обязательно это оценит.

Водолей

Водолей из тех людей, кто не может долго находиться в одном состоянии. Он — общительный и легко увлекающийся человек, а еще предпочитает заводить как можно больше друзей. Так что если вдруг ваши отношения сошли на нет, предложите Водолею просто остаться друзьями, а через время попытайтесь вновь обольстить его. В данном случае это — самый верный и единственный путь к восстановлению отношений.

Рыбы

Чтобы вернуть Рыбу, важно заслужить его доверие. Никогда не позволяйте ему и помыслить о том, что можете быть ему не верны. Представитель этого знака зодиака боится даже собственной тени, поэтому любой пустяк может превратить в большую проблему. Позвольте ему расслабиться: расскажите о чувствах и приласкайте. Сердце брутального с виду самца может растопить только нежная и трогательная особа.

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