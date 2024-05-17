Путин заявил об отсутствии сегодня планов по взятию Харькова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 99 0

При этом президент отметил успехи армии на данном направлении спецоперации.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Планов по взятию Харькова у российской армии на сегодня нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на данном направлении спецоперации на Украине.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в китайском Харбине.

По словам президента России, наступление армии на харьковском направлении связано с созданием буферной зоны, то есть это ответ на постоянные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные регионы РФ.

«Это тоже их вина (властей Украины — Прим. ред.), потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — пояснил президент России.

Бойцы каждый день продвигаются согласно плану, добавил Путин.

Ситуация в Харьковской области сегодня

Российские военные продолжают успешное наступление в Харьковской области, освобождая один населенный пункт за другим, среди них — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На днях к ним присоединились еще семь — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, а также Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по командному пункту 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ под Харьковом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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