Страдает каждая третья пара: названы причины нежелания близости

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Сексолог Булах рассказал причины нежелания секса

Страдает каждая третья пара: названы причины нежелания близости

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Самой большой ошибкой является игнорирование проблемы.

Каждая третья пара страдает от проблем в интимной сфере, но за помощью к специалисту приходят единицы. Решить проблему возможно только после нахождения первопричины. Важно поговорить с партнером и найти фактор, который вызвал внутреннее отторжение секса.

Возможные причины нежелания партнеров заниматься сексом рассказал Lenta.ru сексолог Андрей Булах.

Одной из самых распространенных причин является банальная рутина. Люди просто перестают интересоваться друг другом, погружаются в бытовые проблемы и страсть между ними угасает.

Не менее частой проблемой становится родительство. Приобретая новый статус, партнеры забывают о том, что в первую очередь они муж и жена и начинают взаимодействовать по большей части, как мама и папа. Важно выделять время и пространство, которыми пара сможет насладиться лишь вдвоем, не опасаясь детей за стеной.

Андрей Булах также рассказал, что часто игнорирование секса со стороны партнера наступает из-за страха беременности. Следует найти оптимальный способ контрацепции, который устроит всех и не будет вызывать вопросы.

Отсутствие диалога, игнорирование проблем в обычной жизни, обиды и ссоры тоже провоцируют желание избегать интимной близости. Сложно переключиться с негативных ассоциаций к человеку на его привлекательность и желанность. Не получится просто оставить все за пределами постели. Бытовая жизнь неминуемо отражается на общем эмоциональном фоне. Все конфликты нужно урегулировать мирно и вовремя, чтобы они не тянули за собой другие.

«В каждой паре все индивидуально. Может быть, как одна причина, так и сочетание нескольких. И если найти компромисс самостоятельно не получается, необходимо обратиться за помощью к сексологам, семейным психологам, которые помогут вывести отношения из тупика», — заключил сексолог.

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