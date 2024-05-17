«В очередной раз обманули»: Путин о переговорах с Украиной

Президент напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического пути урегулирования конфликта.

Россию на переговорах с Украиной в Турции в 2022 году в очередной раз обманули. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Китае.

Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от решения конфликта дипломатическим путем, однако именно Киев заблокировал диалог, еще и на законодательном уровне. Кроме того, Путин подчеркнул, что украинские политики вышли из переговорного процесса как только войска были отведены из-под Киева.

«Нас в очередной раз обманули», — пояснил Путин.

После этого, по его словам, Россия сегодня должна тщательно проанализировать с кем имеет дело, прежде чем вступать в диалог.

«Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И, конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, мирная инициатива Китая по Украине является наиболее реалистичной.