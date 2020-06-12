Срок снятия ограничений в каждом регионе теперь можно отследить на карте в сети

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Сергей Зеленский
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Интерактивная схема по выходу из режима самоизоляции размещена на сайте Стопкоронавирус.рф.

Срок снятия ограничений в каждом регионе теперь можно отследить на карте в сети

Фото: Стопкоронавирус.рф

Интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции размещена на сайте Стопкоронавирус.рф. На ней можно выяснить, на каком из трех этапов отмены введенных из-за коронавируса ограничительных мер находится каждый российский регион.

Судя по карте, ни к одному этапу пока не приступили в 14 регионах России, а, например, к третьему — завершающему — перешли только в Сахалинской области. На дальневосточном острове все магазины и предприятия сферы услуг могут возобновить работу без ограничений по площади и числу посетителей. Кроме того, разрешено открыться кафе, образовательным учреждениям, гостиницам.

Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области, согласно карте, находятся на первом этапе снятия ограничений. В столице начался второй этап.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8 220 человек, число победивших COVID-19 превысило 269 тысяч.

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