За сутки в России от коронавируса полностью излечились 8220 человек

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Нюра Незванова
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Число победивших COVID-19 с начала пандемии достигло почти 270 тысяч человек.

За сутки в России от коронавируса полностью излечились 8220 человек

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В России за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8220 человек, число победивших COVID-19 превысило 269 тысяч.

Новых случаев инфицирования зафиксировано 8987, из них — 35,8% не имели клинических проявлений болезни, скончались 183 человека. Такие данные привели в Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Москве зафиксировано 1714 новых случаев, в Московской области — 730, в Свердловской — 320, в Санкт-Петербурге -274.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 9 июня в Москве начался новый этап снятия ограничений. В столице отменили домашний режим, график прогулок и цифровые пропуска. Деятельность возобновили ряд предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерские, послабления также начались и в других регионах страны. Однако масочно-перчаточный режим в России сохраняется.

Смертность от COVID-19 в Москве ниже, чем в других городах мира, а в июне число зарегистрированных смертей от коронавируса нового типа существенно снизится, поскольку эпидемия идет на убыль. Это констатировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

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