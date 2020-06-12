«Брежнев одобряет»: Анна Хилькевич насмешила публику бровями в пол-лица
Звезда устала ждать, когда откроются столичные салоны красоты и устроила спа на дому.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Звезда «Универа» Анна Хилькевич, равно как и остальные женщины России, давно мечтает о посещении салона красоты. Но, к сожалению, не во всех регионах данный вид услуг пока доступен. Впрочем, звезда не отчаивается, а старается поддерживать себя в форме самостоятельно.
Так, например, недавно актриса решила поделиться с подписчиками в Instagram радостным событием: она научилась самостоятельно красить брови. Анна выложила в сеть забавное селфи, где отчетливо видны изменения на ее лице. Мало того, что брови Хилькевич теперь аккуратно причесаны и приобрели красивый оттенок, так еще и видны буквально «из космоса».
«2,5 месяца самоизоляции и отсутствие мастера по бровям явно заметны. А может, так и оставить? Ярко, модно, молодежно!» — иронично заметила Анна.
Безусловно, столь эпичная картина сильно насмешила верных поклонников звезды. Одним за другим они отмечали, что Хилькевич, как настоящей красавице, все к лицу, но все-таки попросили смыть «брови в стиле Брежнева».
«О! Мой вариант! Я такое люблю! Красотка!»
«Они прям настоящие?!»
«Ань, кажется, перебор… Пора смывать»
«Ой, мамочки. Аня, их же из космоса видно теперь! Стирай немедленно!»
«Брежнев одобряет…» — откликались фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич удивила общественность, решив изменить имя собственной дочери.
Читайте также
40%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?