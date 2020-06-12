«Брежнев одобряет»: Анна Хилькевич насмешила публику бровями в пол-лица

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Виктория Андреева
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Звезда устала ждать, когда откроются столичные салоны красоты и устроила спа на дому.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Звезда «Универа» Анна Хилькевич, равно как и остальные женщины России, давно мечтает о посещении салона красоты. Но, к сожалению, не во всех регионах данный вид услуг пока доступен. Впрочем, звезда не отчаивается, а старается поддерживать себя в форме самостоятельно.

Так, например, недавно актриса решила поделиться с подписчиками в Instagram радостным событием: она научилась самостоятельно красить брови. Анна выложила в сеть забавное селфи, где отчетливо видны изменения на ее лице. Мало того, что брови Хилькевич теперь аккуратно причесаны и приобрели красивый оттенок, так еще и видны буквально «из космоса».

«2,5 месяца самоизоляции и отсутствие мастера по бровям явно заметны. А может, так и оставить? Ярко, модно, молодежно!» — иронично заметила Анна.

Instagram @annakhilkevich

Безусловно, столь эпичная картина сильно насмешила верных поклонников звезды. Одним за другим они отмечали, что Хилькевич, как настоящей красавице, все к лицу, но все-таки попросили смыть «брови в стиле Брежнева».

«О! Мой вариант! Я такое люблю! Красотка!»

«Они прям настоящие?!»

«Ань, кажется, перебор… Пора смывать»

«Ой, мамочки. Аня, их же из космоса видно теперь! Стирай немедленно!»

«Брежнев одобряет…» — откликались фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич удивила общественность, решив изменить имя собственной дочери.

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