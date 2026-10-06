В CAS не поступила апелляция Валиевой на отзыв нейтрального статуса

Апелляция Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса не поступала в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

«CAS не получал апелляцию Камилы Валиевой по поводу нейтрального статуса», — уточнили в суде.

Ранее, 24 сентября, CAS подтвердил получение обращений от трех других российских фигуристов — Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина. Они оспаривают отказ в предоставлении нейтрального статуса.

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