В CAS не поступила апелляция Валиевой на отзыв нейтрального статуса

Ранее в суд обратились еще трое российских фигуристов, которым отказали в предоставлении такого статуса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский
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Апелляция Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса не поступала в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.
«CAS не получал апелляцию Камилы Валиевой по поводу нейтрального статуса», — уточнили в суде.
Ранее, 24 сентября, CAS подтвердил получение обращений от трех других российских фигуристов — Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина. Они оспаривают отказ в предоставлении нейтрального статуса.
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