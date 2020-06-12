«Одна грязь!» — отец Жанны Фриске высказался о романе певицы с «темненьким» из «Иванушек»

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Виктория Андреева
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Родственник покойной артистки в шоке от пиарищихся на ее имени звездных коллег.

«Одна грязь!» — отец Жанны Фриске высказался о романе певицы с «темненьким» из «Иванушек»

Фото: www.globallookpress.com / Russian Look

Отец покойной певицы Жанны Фриске резко отреагировал на заявление участника группы «Иванушки International» Кирилла Андреева о его бурном романе со звездой. Певец признался в этом в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В беседе с KP.RU Владимир Фриске утверждал, что это — не более, чем выдумки, а музыкант просто захотел попиариться за счет громкого имени его несчастной дочери.

«Я про это ничего не знаю. И вообще я эту программу („Секрет на миллион“ — Прим.ред.) не смотрю. Там одна грязь!» — кратко высказался родственник Фриске.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Известно, что популярность красотки Жанны имела не только положительные, но и отрицательные стороны. Так, еще при жизни ей приписывали романы чуть ли не с десятком разных мужчин. В частности, ходили слухи о любовных отношениях артистки с хоккеистом Александром Овечкиным и с фигуристом Виталием Новиковым.

Несмотря на это, сама Фриске никогда не предавала публичности личную жизнь. Ее единственным и официальным мужчиной стал телеведущий Дмитрий Шепелев, в счастливом союзе с которым звезда родила сына Платона. К сожалению, пара не успела зарегистрировать отношения в ЗАГСе: Жанна скончалась от злокачественной опухоли.

Сегодня наследник покойной звезды проживает с родным отцом. Отношения между Шепелевым и родственниками Фриске сложились крайне недоброжелательные, вследствие чего знаменитый папа Платона редко отпускает сына на встречи с бабушкой и дедушкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Олеся Сазыкина рассказала всю правду о романе «темненького» из «Иванушек» и Жанны Фриске.

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