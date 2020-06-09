Продюсер Сазыкина рассказала всю правду о «романе» Андреева из «Иванушек» с Фриске

Продюсер Олеся Сазыкина, в прошлом работавшая с группами «Иванушки International» и «Блестящие», опровергла заявление Кирилла Андреева, который недавно во время одной из программ признался, что у него были романтические отношения с Жанной Фриске.

Так, Сазыкина в беседе с 5-tv.ru назвала их отношения «бредом», заявив, что, несмотря на то, что Фриске и правда хотела семью, «как любая девочка», близких отношений с Андреевым быть не могло. Продюсер рассказала, что нельзя найти ни одной фотографии, на которой оба артиста были бы запечатлены вместе.

«То, что у них были какие-то отношения, это очень смешно, потому что нет ни одной их совместной фотографии, там, где они вдвоем. Есть совместные, где Жанна со всеми, но, чтобы личные, чтобы Кирилл с ней был в объятиях, такого не было», — заявила продюсер.

Она добавила, что из всех «Иванушек» Фриске больше всего общалась с «рыжим» — Андреем Григорьевым-Апполоновым, с которым они были «лучшими подружайками», а «темненький» Иванушка захотел «поймать новый хайп» на придуманном романе с Фриске.

«Вторую сторону никто не спросит, каждый второй может приписывать роман с Жанной», — сообщила продюсер.

Ранее Кирилл Андреев во время съемок программы «Секрет на миллион» заявил телеведущей Лере Кудрявцевой, что между ним и Жанной Фриске вспыхнул роман на пике их карьеры. Андреев сообщил, что звезда очень хотела семью, но оба понимали, что, будучи востребованными артистами, не смогут посвятить себя семье.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Лена Миро подвергла жесткой критике слова Кирилла Андреева о романе с Фриске, охарактеризовав его действия как «низкие».