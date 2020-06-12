«Бегал как зверь в клетке»: пациент психоневрологического института в Петербурге устроил пожар

Причиной пожара в здании Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге стал поджог, который устроил один из пациентов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Невского района города.

ЧП, в результате которого никто не пострадал, произошло днем 12 июня. Однако имуществу медицинского учреждения нанесен ущерб в размере порядка 200 тысяч рублей.

Как рассказал в интервью 5-tv.ru один из охранников центра, к пациенту пришла мать с тем, чтобы его покормить, однако женщине напомнили, что в данный период принос еды невозможен — функционирует столовая.

«Он, видимо, психанул — лежит в неврологическом отделении. Бегал-бегал по палате, как зверь в клетке. Зажигалкой раз, и запалил два матраса», — поделился мужчина информацией.

В момент ЧП медсестры находились в другом помещении, однако «сразу вызвали пожарных, милицию, людей вывели», добавил он.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об «умышленном повреждении чужого имущества, совершенное в значительном размере путем поджога».

Неделей ранее в Боткинской больнице Петербурга пациент закурил в кровати, начался пожар и 38-летний мужчина из-за отравления продуктами горения скончался на месте.