«Бегал как зверь в клетке»: пациент психоневрологического института в Петербурге устроил пожар
Охранник медучреждения рассказал детали происшествия.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Причиной пожара в здании Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге стал поджог, который устроил один из пациентов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Невского района города.
ЧП, в результате которого никто не пострадал, произошло днем 12 июня. Однако имуществу медицинского учреждения нанесен ущерб в размере порядка 200 тысяч рублей.
Как рассказал в интервью 5-tv.ru один из охранников центра, к пациенту пришла мать с тем, чтобы его покормить, однако женщине напомнили, что в данный период принос еды невозможен — функционирует столовая.
«Он, видимо, психанул — лежит в неврологическом отделении. Бегал-бегал по палате, как зверь в клетке. Зажигалкой раз, и запалил два матраса», — поделился мужчина информацией.
В момент ЧП медсестры находились в другом помещении, однако «сразу вызвали пожарных, милицию, людей вывели», добавил он.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об «умышленном повреждении чужого имущества, совершенное в значительном размере путем поджога».
Неделей ранее в Боткинской больнице Петербурга пациент закурил в кровати, начался пожар и 38-летний мужчина из-за отравления продуктами горения скончался на месте.
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