«Бегал как зверь в клетке»: пациент психоневрологического института в Петербурге устроил пожар

|
Сергей Зеленский
Эксклюзив 55

Охранник медучреждения рассказал детали происшествия.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Причиной пожара в здании Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге стал поджог, который устроил один из пациентов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Невского района города.

ЧП, в результате которого никто не пострадал, произошло днем 12 июня. Однако имуществу медицинского учреждения нанесен ущерб в размере порядка 200 тысяч рублей.

Как рассказал в интервью 5-tv.ru один из охранников центра, к пациенту пришла мать с тем, чтобы его покормить, однако женщине напомнили, что в данный период принос еды невозможен — функционирует столовая.

«Он, видимо, психанул — лежит в неврологическом отделении. Бегал-бегал по палате, как зверь в клетке. Зажигалкой раз, и запалил два матраса», — поделился мужчина информацией.

В момент ЧП медсестры находились в другом помещении, однако «сразу вызвали пожарных, милицию, людей вывели», добавил он.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об «умышленном повреждении чужого имущества, совершенное в значительном размере путем поджога».

Неделей ранее в Боткинской больнице Петербурга пациент закурил в кровати, начался пожар и 38-летний мужчина из-за отравления продуктами горения скончался на месте.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
69.12
0.50 78.52
0.60
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?

Последние новости

23:06
Вертолет Ми-8 МЧС России готовится вылететь на место взрыва сжиженного газа в Казани
23:01
Сжиженный газ взорвался в наземном газохранилище в Казани
22:58
ВОЗ прокомментировала вероятность передачи коронавируса с грудным молоком
22:47
«Девушка-космос»: Рудова в мокрой футболке на голое тело рассказала о планах на лето
22:32
«Бегал как зверь в клетке»: пациент психоневрологического института в Петербурге устроил пожар
22:14
«Он научил меня любить»: Муцениеце поблагодарила Прилучного за прожитые годы

Сейчас читают

«Ребята были буйные»: Александр Ширвиндт о веселых застольях с Олегом Ефремовым
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок