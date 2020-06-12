Дело об убийстве новорожденного медиками в Калининграде взял на контроль Бастрыкин

|
Марина Неруцких
45

История получила огласку после того, как президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии награждения медалями Героя Труда обратил на дело внимание Путина.

Дело об убийстве новорожденного медиками в Калининграде взял на контроль Бастрыкин

Фото: Известия / Константин Кокошкин

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела двух врачей из Калининграда, обвиняемых в убийстве новорожденного. На церемонии награждения медалями Героя Труда президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал Владимиру Путину об этом деле и попросил разобраться. Медик отметил, что намерен выступить в защиту своих коллег на суде.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему», — говорится в сообщении СК.

Трагическая история произошла в калининградском роддоме № 4 в ноябре 2018 года. В учреждение поступила пациентка, которая родила малыша весом в 700 грамм на раннем сроке беременности. Следствие полагает, что и. о. главного врача роддома Елена Белая, получив данные о появлении на свет такого ребенка и его тяжелом состоянии, приняла решение об убийстве новорожденного.

Сделано это было, чтобы портить статистику роддома. По версии следствия, для исполнения задуманного Белая потребовала, чтобы другой врач — Элина Сушкевич — ввела новорожденному смертельную дозу препарата «Магния сульфат». Позднее экспертиза показала, что в организме ребенка действительно было зафиксировано серьезное превышение данного лекарственного средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воспитательница частного детского сада задушила годовалую девочку из-за плача.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
69.12
0.50 78.52
0.60
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?

Последние новости

0:35
«Могут в парашу окунуть»: подполковник ФСИН о судьбе Ефремова в колонии
0:12
«Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал обращение с извинениями перед семьей погибшего Сергея Захарова
0:07
«Ослепительная»: Глюкоза в белоснежном боди на столе дала совет фанатам
23:47
Дело об убийстве новорожденного медиками в Калининграде взял на контроль Бастрыкин
23:32
Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в газохранилище в Казани
23:21
«Что-то рвануло»: в сети появилось видео пожара на месте взрыва цистерны с газом в Казани

Сейчас читают

Политолог: Украина выстрадала себе «стеклянные бусы», став партнером НАТО
«Ребята были буйные»: Александр Ширвиндт о веселых застольях с Олегом Ефремовым
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок