Дело об убийстве новорожденного медиками в Калининграде взял на контроль Бастрыкин

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела двух врачей из Калининграда, обвиняемых в убийстве новорожденного. На церемонии награждения медалями Героя Труда президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал Владимиру Путину об этом деле и попросил разобраться. Медик отметил, что намерен выступить в защиту своих коллег на суде.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему», — говорится в сообщении СК.

Трагическая история произошла в калининградском роддоме № 4 в ноябре 2018 года. В учреждение поступила пациентка, которая родила малыша весом в 700 грамм на раннем сроке беременности. Следствие полагает, что и. о. главного врача роддома Елена Белая, получив данные о появлении на свет такого ребенка и его тяжелом состоянии, приняла решение об убийстве новорожденного.

Сделано это было, чтобы портить статистику роддома. По версии следствия, для исполнения задуманного Белая потребовала, чтобы другой врач — Элина Сушкевич — ввела новорожденному смертельную дозу препарата «Магния сульфат». Позднее экспертиза показала, что в организме ребенка действительно было зафиксировано серьезное превышение данного лекарственного средства.

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