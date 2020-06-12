Вертолет Ми-8 МЧС России готовится вылететь на место взрыва сжиженного газа в Казани. По информации ведомства, на месте взрыва возник пожар, есть угроза остальным резервуарам.

По информации МЧС, сообщение о пожаре на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» поступило в 21.56 по московскому времени (совпадает с местным — Прим.ред.). Предварительно, взорвался сжиженный газ на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубических метров. На месте взрыва возник пожар. Ему присвоен ранг № 4. В настоящее время, есть угроза остальным резервуарам.

В результате инцидента пострадали 4 человека.

На месте работают 11 единиц пожарной и специальной техники. К объекту следуют дополнительные силы экстренных служб.,