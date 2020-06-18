«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге
Актриса удивила поклонников необычным нарядом.
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Актриса Лиза Арзамасова задала непростую загадку своим фолловерам в Instagram, опубликовав фото из путешествия в Чехию.
На снимке звезда «Папиных дочек» позирует в мантии и конусообразной шляпе, напоминающих костюм волшебницы, рядом с загадочной скульптурой, которую пользователи окрестили «дементором».
«Однажды ночью в Праге», — подписала фото актриса.
Подписчики тут же принялись гадать, на кого похожа 25-летняя звезда в столь необычном образе. Одни назвали Арзамасову «феей» и «доброй волшебницей», а другие «очаровательной ведьмочкой». Кроме того, пользователей сильно заинтересовал вопрос, кого изображает данная скульптура. К счастью, среди фанатов Лизы оказались жители Праги, которые и разъяснили этот вопрос.
«Вы красавица! У нас в Праге очень много интересных скульптур. Знали, что этот посвящен Моцарту, точнее его опере «Дон Жуан». Мы называем его «назгул“»
«Этот тип — статуя Командора из „Дон Жуана“», — пояснили пользователи.
Некоторые юзеры поделились своими эмоциями по поводу интересного наряда актрисы.
«Лиза, как-то жутковато»
«Зачем вы надели распределяющую шляпу?»
«Волшебно», — прокомментировали они.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова призналась поклонникам в близорукости.
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