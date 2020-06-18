«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге

Алиса Старжевская
18 996

Актриса удивила поклонников необычным нарядом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова задала непростую загадку своим фолловерам в Instagram, опубликовав фото из путешествия в Чехию.

На снимке звезда «Папиных дочек» позирует в мантии и конусообразной шляпе, напоминающих костюм волшебницы, рядом с загадочной скульптурой, которую пользователи окрестили «дементором».

«Однажды ночью в Праге», — подписала фото актриса.

Подписчики тут же принялись гадать, на кого похожа 25-летняя звезда в столь необычном образе. Одни назвали Арзамасову «феей» и «доброй волшебницей», а другие «очаровательной ведьмочкой». Кроме того, пользователей сильно заинтересовал вопрос, кого изображает данная скульптура. К счастью, среди фанатов Лизы оказались жители Праги, которые и разъяснили этот вопрос.

«Вы красавица! У нас в Праге очень много интересных скульптур. Знали, что этот посвящен Моцарту, точнее его опере «Дон Жуан». Мы называем его «назгул“»

«Этот тип — статуя Командора из „Дон Жуана“», — пояснили пользователи.

Instagram @liza_arzamasova

Некоторые юзеры поделились своими эмоциями по поводу интересного наряда актрисы.

«Лиза, как-то жутковато»

«Зачем вы надели распределяющую шляпу?»

«Волшебно», — прокомментировали они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова призналась поклонникам в близорукости.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:13
Всего лишь цифры: Крепкие звездные пары с большой разницей в возрасте
7:08
Игорю Ишаеву может грозить уголовное дело за повторную езду в нетрезвом состоянии
7:01
Генпрокуратура пообещала пресекать нарушения при голосовании по Конституции
6:48
В Берлине почти 30 лет детей отдавали на усыновление педофилам
6:36
Видео: Жители Сахалина засняли дрейфующие льды в июне
6:24
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок