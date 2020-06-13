«Девушка в очечах»: Лиза Арзамасова призналась подписчикам в близорукости
Актриса посетовала, что не может носить очки на работе.
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в своем аккаунте в Instagram призналась подписчикам в близорукости. По словам 25-летней знаменитости, ее зрение «минус восемь» и ей следует носить очки с толстенными линзами.
Актриса сетует, что не может использовать необходимый оптический прибор на работе и выходит из положения при помощи линз.
«Вы, наверное, уже забыли, что я — „очкарик“? Зрение у меня „минус восемь“, но очки с диоптриями я почти не ношу. На работе никак не получается, в театре в особенности. Ношу линзы. И кстати, на фотографии я не в своих очках, взяла покрасоваться. Если бы они были мои, глаз бы вы не разглядели, потому что стекла в моих толстенные из-за большого минуса», — написала Лиза Арзамасова.
Подписчики знаменитости отметили, что очки ее не портят и даже придают некоторый шарм. По мнению пользователей, Лиза Арзамасова в любом варианте «лука» — очаровательна.
«Вы просто само очарование»
«Красоту ничем не испортить!»
«Когда девушка хороша собой, то очки ее только украшают»
«Красота — всегда красота!»
«Девушка в очечах», — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова попробовала себя в качестве Супергерл.
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