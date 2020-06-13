«Девушка в очечах»: Лиза Арзамасова призналась подписчикам в близорукости

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в своем аккаунте в Instagram призналась подписчикам в близорукости. По словам 25-летней знаменитости, ее зрение «минус восемь» и ей следует носить очки с толстенными линзами.

Актриса сетует, что не может использовать необходимый оптический прибор на работе и выходит из положения при помощи линз.

«Вы, наверное, уже забыли, что я — „очкарик“? Зрение у меня „минус восемь“, но очки с диоптриями я почти не ношу. На работе никак не получается, в театре в особенности. Ношу линзы. И кстати, на фотографии я не в своих очках, взяла покрасоваться. Если бы они были мои, глаз бы вы не разглядели, потому что стекла в моих толстенные из-за большого минуса», — написала Лиза Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

Подписчики знаменитости отметили, что очки ее не портят и даже придают некоторый шарм. По мнению пользователей, Лиза Арзамасова в любом варианте «лука» — очаровательна.

«Вы просто само очарование»

«Красоту ничем не испортить!»

«Когда девушка хороша собой, то очки ее только украшают»

«Красота — всегда красота!»

«Девушка в очечах», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова попробовала себя в качестве Супергерл.