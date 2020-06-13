Инструктор и курсант погибли во время учебного полета в Самарской области

Во время проведения учебно-тренировочного полета погибли инструктор 1964 года рождения Дмитрий Ш. и курсант Анатолий Б. 2002 года рождения.

Воздушное судно рухнуло в километре от поселка Октябрьский. По предварительным данным, Як-52 принадлежал ДОСААФ.

Что стало причиной жесткой посадки самолета, повлекшей гибель пилотов, устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легкомоторный самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области.