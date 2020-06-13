Избиение вице-консула посольства Киргизии в Москве попало на видео
Предположительно, возле станции метро «Добрынинская» у Тиграна Кондахчяна произошел конфликт с неизвестным мужчиной.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео конфликта между вице-консулом посольства Киргизии в Москве Тиграном Кондахчяном и неизвестным мужчиной. По предварительным данным, потасовка произошла на Люсиновской улице в российской столице.
Предположительно, возле станции метро «Добрынинская» мужчины вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку. Как сообщили в полиции, изучив видеозапись с места событий, неизвестный ударил атташе по голове, а после скрылся.
Пострадавший вице-консул сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В настоящий момент стражи порядка разыскивают злоумышленника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятеро подростков палками избили десятилетнего мальчика в Петербурге. Чудовищный инцидент произошел на детской площадке в Парголово.
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