Избиение вице-консула посольства Киргизии в Москве попало на видео

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 41

Предположительно, возле станции метро «Добрынинская» у Тиграна Кондахчяна произошел конфликт с неизвестным мужчиной.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео конфликта между вице-консулом посольства Киргизии в Москве Тиграном Кондахчяном и неизвестным мужчиной. По предварительным данным, потасовка произошла на Люсиновской улице в российской столице.

Предположительно, возле станции метро «Добрынинская» мужчины вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку. Как сообщили в полиции, изучив видеозапись с места событий, неизвестный ударил атташе по голове, а после скрылся.

Пострадавший вице-консул сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В настоящий момент стражи порядка разыскивают злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятеро подростков палками избили десятилетнего мальчика в Петербурге. Чудовищный инцидент произошел на детской площадке в Парголово.

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