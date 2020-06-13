Избиение вице-консула посольства Киргизии в Москве попало на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео конфликта между вице-консулом посольства Киргизии в Москве Тиграном Кондахчяном и неизвестным мужчиной. По предварительным данным, потасовка произошла на Люсиновской улице в российской столице.

Предположительно, возле станции метро «Добрынинская» мужчины вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку. Как сообщили в полиции, изучив видеозапись с места событий, неизвестный ударил атташе по голове, а после скрылся.

Пострадавший вице-консул сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В настоящий момент стражи порядка разыскивают злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятеро подростков палками избили десятилетнего мальчика в Петербурге. Чудовищный инцидент произошел на детской площадке в Парголово.