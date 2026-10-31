Застолье обернулось кошмаром: двое приятелей изнасиловали хозяйку дома

В Кузбассе двое мужчин изнасиловали знакомую в гостях

Двое жителей Кузбасса пришли в гости к знакомой. Праздничный вечер быстро превратился в кадры из криминальной хроники: мужчины напали на хозяйку дома.

Все произошло в декабре 2023 года в городе Топки. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, женщина пригласила в гости двух знакомых, вместе они выпивали и закусывали, отмечая приближение Нового года.

Мирный вечер неожиданно обернулся кошмаром. В какой-то момент гости захотели близости с хозяйкой квартиры. Женщина дала понять, что не согласна, но ее отказ не остановил приятелей. Тогда мужчины начали угрожать ей физической расправой, а затем перешли к насилию.

По данным следствия, потерпевшая получила вред здоровью.

После нападения мужчины не стали помогать пострадавшей. Вместо этого они забрали ее мобильный телефон и скрылись.

Обоих жителей Топок признали виновными в совершенных преступлениях. Каждый из них получил по четыре года и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом деле, связанном с многолетним сексуальным насилием. В Великобритании мужчина размещал фотографии собственной жены на сайтах знакомств и объявлений, приглашая незнакомцев для издевательств над ней. Чтобы супруга не осознавала происходящего, он использовал седативные препараты. Сам обвиняемый признал вину почти в 50 преступлениях сексуального характера. Кроме того, выяснилось, что с 2010 по 2024 год он более 200 раз тайно снимал частную жизнь женщины и свыше 500 раз публиковал ее интимные материалы без согласия.

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