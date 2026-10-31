«Нарушает принципы дипломатии»: Лавров выступил против включения Польши в G20

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 30 0

Москва намерена добиваться возвращения работы «Группы двадцати» к принципу консенсуса.

Лавров выступил против включения Польши в G20

Фото: Reuters/Igor Ivanko

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Лавров выступил против включения Польши в G20

Россия не видит необходимости включать Польшу в состав G20 и считает ее приглашение нарушением принципов многосторонней дипломатии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.

По словам министра, Вашингтон не оказывал на Москву давления по этому вопросу, однако польского представителя пригласили без согласования со всеми участниками объединения.

«Конечно, это нарушает принципы дипломатии, и особенно многосторонней дипломатии, когда участники объединений, таких как „Двадцатка“, работают на основе консенсуса», — сказал Лавров.

Он напомнил, что принцип консенсуса касается как повестки G20, так и приглашения новых участников.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что, по мнению Москвы, Польша не соответствует «Двадцатке» по объему экономики. Аргумент о представительстве Варшавой Восточной Европы он также отверг, указав, что в G20 уже представлены государства Евросоюза и НАТО.

По словам Лаврова, в кулуарах встречи представители ряда стран также высказывали недовольство решением американской стороны.

«Мы будем стараться эту ситуацию выправить и вернуть работу "Группы двадцати" в консенсусное русло», — заключил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик заявил о государственном перевороте в Польше. По его словам, силы, действующие от имени правительства, незаконно проникли в Конституционный трибунал и препятствуют работе назначенных судей.

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