Подростки палками избили десятилетнего мальчика в Петербурге

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Марина Неруцких
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Ребенок госпитализирован в детскую больницу № 2 и находится в тяжелом состоянии.

Подростки палками избили десятилетнего мальчика в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Пятеро подростков палками избили десятилетнего мальчика в Петербурге. Чудовищный инцидент произошел на детской площадке в Парголово. О происшествии в социальной сети «ВКонтакте» написала тетя мальчика.

По словам женщины, ее племянник пришел на детскую площадку, расположенную по адресу улица Первого мая дом 101, в надежде покататься на качелях. На территории находились подростки на вид 13-15 лет, которые пригрозили ребенку расправой, если он воспользуется их качелями. Несмотря на это мальчик все же пошел кататься. Раздраженные таким поведением чужака подростки впятером накинулись на непрошенного гостя и начали его избивать палками. Как пишет тетя пострадавшего ребенка, чтобы жертва вела себя тихо, ей закрывали рот руками, продолжая наносить удары.

На помощь десятилетнему мальчику никто из взрослых так и не пришел. После того как подростки убежали, оставив истерзанную жертву в луже крови, мальчик в состоянии шока смог добраться до дома, где ему тут же вызвали скорую помощь.

В настоящее время ребенок прооперирован. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Судя по травмам он получил множество ударов по голове, у мальчика рваная рана в области подмышки и перелом левой руки. Родственники мальчика разыскивают свидетелей инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сожитель забил до смерти мать пятерых детей в Петербурге.

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